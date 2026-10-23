Volkswagen'in, dünya genelinde yaklaşık 660 bin çalışanının maaşlarını 2030 yılına kadar dondurmayı planladığı öne sürüldü. Planın hayata geçmesi halinde, enflasyon nedeniyle çalışanların reel gelirlerinde yaklaşık yüzde 10'luk kayıp yaşanabileceği belirtiliyor. Şirket yönetimi henüz iddiaları doğrulamazken, ücret politikasıyla ilgili görüşmelerin devam edeceği bildirildi.

Maaşlara zam yapılmayacağı iddiası gündemde

Volkswagen Küresel İşçi Konseyi'nin açıklamasına göre şirket yönetimi, 2026'nın dördüncü çeyreğinden itibaren çalışan maaşlarını 2030 yılına kadar dondurmayı değerlendiriyor. Planın, farklı ülkelerde görev yapan yaklaşık 660 bin çalışanı kapsadığı belirtiliyor.

Ücretlerin dondurulmasının yanı sıra ikramiye ve yan haklarda da değişiklikler yapılması gündemde. Ayrıca şirketin yeniden yapılanma sürecinde işten çıkarmaların da devam etmesi bekleniyor. Maaşlara zam yapılmaması durumunda enflasyonun etkisiyle çalışanların satın alma gücünün azalabileceği ifade ediliyor.

Volkswagen ise henüz söz konusu planı doğrulamadı ve iddiaları spekülasyon olarak nitelendirdi. Şirket, personel maliyetlerinin bu hafta yapılacak yeni müzakere turunda ele alınacağını açıkladı. İşçi temsilcileri ve IG Metall sendikası ise maaşların dondurulması ihtimaline karşı çıkıyor.

Volkswagen'de yeniden yapılanma sürüyor

Volkswagen, son yıllarda maliyetlerini düşürmek ve üretim yapısını yeniden düzenlemek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci yürütüyor. Şirket, 2024 yılında Almanya'da 2030'a kadar 35 binden fazla çalışanla yollarını ayırmayı kabul etmişti. Plan kapsamında Alman fabrikalarındaki yıllık üretim kapasitesinin 734 bin araç azaltılması ve orta vadede yılda 15 milyar euronun üzerinde tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Şirketin iş gücünü azaltmaya yönelik planları da gündemdeki yerini koruyor. Volkswagen'in 2026 yılına kadar dünya genelinde 50 bin ek işten çıkarma yapmayı planladığı belirtiliyor. Almanya'daki bazı fabrikaların geleceğiyle ilgili belirsizlikler de sürüyor.

Sendikadan yüzde 5 zam talebi

Volkswagen yönetimi ile çalışan temsilcileri arasındaki ücret görüşmelerinde anlaşmazlık yaşanıyor. IG Metall sendikası, çalışanlar için yüzde 5'lik ücret artışı talep ediyor. Maaşların dondurulması ihtimali ise sendikanın bu talebiyle çelişiyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin kasım ayı sonunda başlaması bekleniyor. Müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı, Volkswagen çalışanlarının önümüzdeki yıllardaki ücret politikası açısından belirleyici olacak.