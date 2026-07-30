DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası Gebze Şubesi'nin örgütlü olduğu Hödlmayr Lojistik'te toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev kararı aldı. Yaklaşık 100 işçinin çalıştığı iş yerinde sabah saatlerinde grev pankartı asılırken, sendika yöneticileri fabrika önünde yaptıkları açıklamada mücadelenin süreceğini vurguladı.

GREV PANKARTI FABRİKA ÖNÜNE ASILDI

Çayırova'da faaliyet gösteren Hödlmayr Lojistik'te sabahın erken saatlerinde grev uygulaması başladı. Grev pankartının iş yeri önüne asılmasıyla birlikte işçiler ve sendika yöneticileri fabrika önünde bir araya geldi. Grevin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması ve arabuluculuk sürecinin sonuç vermemesi üzerine hayata geçirildiği belirtildi.

"SENDİKAL HAKLARA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Nakliyat-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Erdal Kopal, çalışanların anayasal hakkı olan örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, işverenin sendikalaşma sürecine yönelik tutumunu eleştirdi. Kopal, sendikanın işçilerin haklarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

YETKİ KESİNLEŞTİ, MASADA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise iş yerindeki örgütlenme çalışmalarının iki yılı aşkın süredir devam ettiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çoğunluk tespitinin yargı sürecinin ardından kesinleştiğini söyledi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması ve arabuluculuk sürecinin de uzlaşmayla tamamlanmaması üzerine grev kararının uygulamaya geçirildiğini belirtti.

SENDİKADAN İŞVERENE TEPKİ

Sendika temsilcileri, işverenin sendikal örgütlenmeye yaklaşımını eleştirerek mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Açıklamalarda, daha önce işten çıkarılan bazı çalışanların açtığı davalarda mahkemelerin işe iade ve sendikal nedenle fesih yönünde karar verdiği iddia edilirken, işçilerin sendikal haklarının korunması için grevin devam edeceği vurgulandı.