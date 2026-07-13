Volkswagen (VW) CEO'su Oliver Blume, çalışanlara gönderdiği şirket içi bilgi notunda, rakiplerin rekabet gücünü yakalayabilmek için yaklaşık 50 bin kişilik ek bir istihdam kesintisine ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi. Blume böylece, otomotiv devinin küresel ölçekte 100 bine yakın pozisyonu ortadan kaldırmayı hedeflediğini ilk kez dolaylı olarak doğrulamış oldu.

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisini daha verimli hale getirmek için çabalayan Blume; milyarlarca avroluk gümrük vergisi maliyetleri, Çin pazarındaki sert rekabet ve Almanya’daki üretim ağını optimize etme baskısıyla mücadele ediyor.

MALİYET DEZAVANTAJI YÜZDE 20 SEVİYESİNDE

Reuters tarafından görülen bilgi notuna göre Blume, aralarında Porsche ve Audi’nin de bulunduğu grup genelinde daha önce kararlaştırılan 50 bin kişilik işten çıkarmaya ek olarak, maliyetlerin daha da düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Rakip şirketlere kıyasla yüzde 20’lik bir maliyet dezavantajına sahip olduklarını hesapladıklarını belirten Blume, bu durumun dünya genelinde "teorik olarak" 50 bin kişilik ek bir kesinti anlamına geldiğini aktardı.

Blume belgede, "Şu anda tüm markalar, şirketler ve bölgeler genelinde bu düzenlemelerin ne kadarının gerçekten gerekli ve uygulanabilir olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi. Volkswagen yönetimi, daha önce basında çıkan ve 100 bin kişinin işten çıkarılacağını öne süren haberler hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ YENİDEN YAPILANMAYA KARŞI

Söz konusu bilgi notu, çalışanların yönetimden yeniden yapılanma planlarına ilişkin açıklama talep ettiği gergin bir sürecin ardından geldi. Blume, söz konusu planları geçen hafta Perşembe günü şirketin denetleme kuruluna sunmuştu. Konuya yakın kaynaklar, kurulda yer alan işçi temsilcilerinin yeni işten çıkarmaları ve olası dört fabrikanın kapatılmasını içeren önerileri engellediğini bildirdi.

Blume bilgi notunda, "Bugün itibarıyla Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm fabrikalarının 2030'lu yıllardaki rekabetçi kullanım senaryolarını henüz teyit edemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Fabrikaları tamamen kapatmak yerine "akıllı çözümler" üretmeyi tercih ettiğini belirten VW CEO'su, düşük kapasiteyle çalışan tesisler için savunma sanayisine yönelik üretim yapılması ya da Çin pazarındaki Volkswagen modellerinin Avrupa'da üretilmesi gibi alternatifleri masada tuttuklarını ifade etti.