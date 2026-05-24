Volkswagen Çin pazarına özel olarak geliştirdiği ve bütçe dostu fiyatıyla dikkat çeken tamamen elektrikli yeni sedan modeli ID. Unyx 07'yi resmi olarak görücüye çıkardı.

Volkswagen Anhui ortak girişiminin imzasını taşıyan bu özel model, markanın Xpeng ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliğinin ilk meyvelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yeni nesil CEA mimarisi üzerine yükselen araç, D-segmenti sedan pazarında kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak gibi görünüyor.

LANSMANA ÖZEL REKABETÇİ FİYAT ETİKETİ



Çinli tüketicilerin beğenisine iki farklı donanım seçeneğiyle sunulan Volkswagen ID. Unyx 07, özellikle fiyat politikasıyla ezber bozuyor. Aracın giriş seviyesini temsil eden Pure versiyonu yaklaşık 19.100 dolarlık bir liste fiyatıyla pazara giriş yapıyor. Ancak Volkswagen, Çin pazarındaki yoğun rekabette öne geçmek adına büyük bir hamle yaparak lansmana özel agresif bir kampanya başlattı. Bu özel kampanya indirimleriyle birlikte modelin başlangıç fiyatı 16.200 dolar seviyesine kadar gerileyerek elektrikli araç segmentinde ezber bozan bir erişilebilirlik sunuyor.

RÜZGARI HAFİFE ALAN SPORTİF TASARIM

Görsel anlamda estetik ve aerodinamiyi harmanlayan ID. Unyx 07, Volkswagen’in yeni "wind-breaking" olarak adlandırılan tasarım dilini yansıtıyor. Aracın ön yüzünde yer alan U biçimli hatlar, keskin LED matrix farlar ve ilk bakışta dikkat çeken aydınlatmalı altın renkli marka logosu otomobile fütüristik bir hava katıyor. Coupe formuna sahip eğimli tavan çizgisi ve liftback tarzı arka yapısıyla sportif bir duruş sergileyen model, boyutlarıyla da konforlu bir sürüş vadediyor. Yeni ID. Unyx 07; 4.853 mm uzunluğu, 1.852 mm genişliği ve 1.566 mm yüksekliğinin yanı sıra 2.826 mm'lik aks mesafesiyle hem sürücü hem de yolcular için oldukça geniş ve ferah bir iç yaşam alanı sunuyor.