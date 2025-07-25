Almanya'nın Harzgerode kentinde faaliyet gösteren otomotiv tedarikçisi Bohai Trimet Automotive Holding GmbH iflas başvurusunda bulundu. Şirketin ekonomik sıkıntıya girmesiyle birlikte yaklaşık 600 çalışanın geleceği belirsizliğe sürüklenirken, üretimin ise kesintisiz devam ettiği bildirildi.

DEV MARKALARA PARÇA ÜRETİYORDU

Artı49'da yer alan habere göre, Volkswagen, BMW ve Skoda gibi otomotiv devlerine şanzıman, süspansiyon ve gövde parçaları üreten Bohai Trimet’in iflas süreci, çalışanlar açısından da kritik bir döneme işaret ediyor.

Şirket çalışanlarının Temmuz ayı maaşları, artık devlet destekli kısa çalışma ödeneğinden değil, doğrudan iflas fonu aracılığıyla ödenecek. Bu durum, kısa süreli işsizlik fonundan yapılan maaş ödemelerinin üç aylık süresinin dolduğunu gösteriyor.

ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Şirketin iflasına rağmen üretim durmadı. Harzgerode ve Sömmerda’daki tesislerde üretim hatları aktif kalırken, Bohai Trimet’in büyük müşterileri de tedarik ilişkilerini sürdürmek istediklerini bildirdi. Bu da mevcut siparişlerin karşılanmaya devam ettiğini gösteriyor.

İflas sürecini yürüten tasfiye yetkilisi, şirketin geleceğini garanti altına almak adına yeni yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Yetkili, şu an için tüm siparişlerin eksiksiz yerine getirildiğini ve nihai hedefin üretimin devamını sağlamak ve mümkün olan en fazla sayıda çalışanın istihdamını korumak olduğunu belirtti.