Volkswagen'ın Almanya'daki yaklaşık 120 bin çalışanını kapsayan toplu pazarlık sürecinde IG Metall sendikası, yönetime 31 Ekim'e kadar süre verdi. Sendika, 10 toplu iş sözleşmesini feshetme kararının geri alınmaması halinde 1 Ocak 2027'den itibaren grevlerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Şirket yönetimi ile sendika, 23 Ekim'deki ikinci değerlendirme toplantısında anlaşmazlığı çözemedi ancak resmi müzakere takvimi üzerinde uzlaştı. Henüz herhangi bir grev kararı alınmış değil. Volkswagen'a özgü toplu sözleşme kapsamında grevi engelleyen yükümlülük 31 Aralık'ta sona erecek.

SENDİKA FESİHLERİN GERİ ALINMASINI İSTİYOR

Volkswagen'ın eylül sonunda aldığı fesih kararına karşı çıkan IG Metall, resmi görüşmelerin başlamasını beklemeden yönetimin geri adım atmasını talep ediyor. Ücretler, çalışma saatleri, ek ödemeler ve bazı çalışan gruplarına ilişkin düzenlemeler anlaşmazlığın merkezinde bulunuyor.

Sendika, 2024'te varılan uzlaşmanın ardından çalışanlardan yeni fedakârlıklar istenmesine karşı çıkıyor. IG Metall'in Volkswagen müzakerelerinden sorumlu temsilcisi Thorsten Gröger, fesih kararının korunması halinde kapsamlı bir iş mücadelesinin başlayabileceği uyarısında bulundu.

Resmi toplu sözleşme görüşmeleri 24 Kasım'da Emden fabrikasında başlayacak. İkinci toplantı ise 15 Aralık'ta Zwickau tesisinde yapılacak. Bu takvim, sendikanın fesihlerin geri alınması için belirlediği 31 Ekim süresinden ayrı işliyor.

YÜZDE 5 ZAM TALEBİNE MALİYET İTİRAZI

IG Metall, 12 aylık dönem için yüzde 5 ücret artışı istiyor. Volkswagen yönetimi ise mevcut ekonomik koşullarda iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini savunuyor. Şirket, Çinli otomobil üreticileriyle artan rekabeti, ticaret engellerini ve elektrikli araç dönüşümünün maliyetlerini gerekçe gösteriyor.

Volkswagen İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Arne Meiswinkel, 23 Ekim'deki açıklamasında ekonomik durumun 2024'teki uzlaşmadan bu yana önemli ölçüde kötüleştiğini belirtti. Yönetim, personel giderlerinde daha hızlı tasarruf sağlanmasını ve ek istihdam azaltma seçeneklerinin değerlendirilmesini istiyor.

Şirketin açıklamasına göre görüşmelerde, kamu desteğinden yararlanabilecek çalışan geçiş şirketlerinin kurulması da ele alınacak seçenekler arasında. Bu modelle, mevcut görevinden ayrılan çalışanların başka işlere geçişini kolaylaştıracak eğitim ve istihdam desteği sağlanması hedefleniyor.

Volkswagen Grubu'nun daha geniş yeniden yapılanma planında yaklaşık 100 bin pozisyonluk toplam istihdam azaltımı ihtimali de gündeme gelmişti. Bu sayı, 31 Ekim'de işten çıkarılacak çalışan sayısını ifade etmiyor. Ay sonundaki süre, sözleşme fesihlerinin geri alınması talebiyle ilgili.

İŞ GÜVENCESİ ANLAŞMASI KAPSAM DIŞINDA

Volkswagen, fesih kararının 2024'te imzalanan ve istihdam güvencesi hükümlerini içeren gelecek toplu sözleşmesini kapsamadığını vurguluyor. Şirketin açıklamasına göre diğer sözleşmeler de yeni düzenlemelerde anlaşılıncaya kadar mevcut hukuki hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek. Fesih bildirimleri, ücret ve sosyal hakların hemen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Sendika ise çalışma koşullarının yeniden pazarlığa açılmasını mevcut güvenceler açısından riskli buluyor. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık, maliyet kesintilerinin ne kadarının çalışanlar tarafından üstlenileceği konusunda yoğunlaşıyor.