Volkswagen, Osnabrük tesisinin geleceğinin çizildiği bir adım attı. Alman devi, tesisi savunma ve güvenlik alanına yönlendirmek için Aşağı Saksonya büyüklüğü ve Aurelius Capital ile temel şartlarda anlaşmaya vardı.

"YENİ BİR ENDÜSTRİYEL GELECEK"

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, yapılan anlaşmayın tesise "yeni bir endüstriyel geçmiş" kazandırdığını vurguladı. Taraflar, tesisin ve istihdamın büyüK ölçüde korunmasını hedefliyor. İlk ana proje olarak hava savunma alanında geliştirme yapılması planlanıyor.

Bu dönüşümde İsrail’in Rafael Advanced Defense Systems şirketi de devrede. Aurelius ve Aşağı Saksonya büyüklüğü, Rafael ile iş birliği yapmayı planlıyor. Yeni bir şirket çatısı altında geleceğe yönelik projelerin önü açılıyor.

Anlaşmaya göre Aurelius, tesisin çoğunluk payını eline geçirecek. Volkswagen, satışın finansal detaylarını şimdilik paylaşmadı. Gelecekteki sorumluluklar ve yapıya ilişkin açıklamalar, gerekli onayların ardından yapılacak.