Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) finansman kolu VW Financial Services (VWFS), İngiltere'de yanlış ürün satışı nedeniyle mağdur olan sürücülere ödenmesi planlanan tazminatlar için yüz milyonlarca sterlin karşılık ayırdı.

Sky News'in haberine göre VWFS, bu hafta kamuoyuyla paylaşacağı hesaplarında, yıllar boyunca yanlış ürün satışı yapılan sürücülere tazminat ödenmesi için yüz milyonlarca sterlin karşılık ayırdığını açıklayacak.

Londra merkezli finans denetleme kurumu FCA tarafından başlatılan ve toplamda 9 milyar sterlin büyüklüğe ulaşan motorlu araç finansmanı tazminat programının Volkswagen üzerindeki mali etkisi, şirketin Şirketler Sicil Dairesi'ne (Companies House) sunduğu hesaplarla birlikte ilk kez netleşmiş olacak.

ANALİSTLER 500 MİLYON STERLİN TAZMİNAT BEKLİYOR

Analistler, salı günü yaptıkları değerlendirmede VW'nin 2025 mali yılı için en az 500 milyon sterlin tazminat talebi karşılığı ayırması gerektiğini öngördü. Bu hesaplamada, BMW ve Mercedes-Benz gibi rakip şirketlerin ayırdığı tazminat karşılıkları dikkate alındı.

Daha önceki tahminlerde Volkswagen'in toplam tazminat yükünün yaklaşık 1,5 milyar sterline ulaşabileceği belirtilmişti.

ŞİRKET YORUM YAPMADI

Volkswagen Finansal Hizmetler (Birleşik Krallık) sözcüsü, Sky News'e yaptığı açıklamada şirketin tedarik konusunda "sağlam ve sorumlu bir yaklaşım" benimsediğini söyledi. Sözcü, şirketin mali durumunun "doğru biçimde ve uygun bağlamda" sunulacağını belirterek, yıllık mali tabloların Companies House'da yayımlanmasını beklediklerini ifade etti.

Şirket, yıllık rapor ve mali tablolar yayımlanana kadar rakamlar hakkında yorum yapmayacağını bildirdi.

YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

VWFS, bu yılın başlarında yaptığı bir yasal başvuruda, FCA'nın tazminat planının şirketi "önemli bir mali etkiye sahip olacağını" savunmuştu. Başvuruda, VWFS'nin İngiltere'deki motorlu araç finansmanı piyasasında en büyük bağlı kredi kuruluşu olduğu vurgulanmıştı.

Ancak FCA programı kapsamında finansman sağlanan müşteri sayısı ve verilen finansman miktarı gibi kritik bilgilerin yer aldığı bölüm, ilgili rakamların gizlenmesi nedeniyle düzenlenmişti.

KREDİ VERMEDE DÜŞÜŞ

VWFS, 2024 yılı hesaplarında yıl boyunca yaklaşık 6 milyar sterlin değerinde kredi verdiğini açıkladı. Bu rakam, 2023 yılında verilen 6,3 milyar sterlinlik kredinin altında kaldı.

Şirketin 2024 yılı işletme kârı 178,7 milyon sterlin olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl ise işletme kârı 310 milyon sterlinin üzerindeydi.

MAHKEME SÜRECİ BEKLENİYOR

FCA'nın tazminat programının bazı bölümleri, mahkeme süreci nedeniyle askıya alındı. Çok sayıda motorlu taşıt finansmanı sağlayıcısının itirazlarının sonuçlanması bekleniyor. Mahkeme duruşmalarının Aralık ya da Şubat ayında yapılması öngörülüyor.

Bu gelişme, geçen yıl Finans ve Kiralama Birliği'nin (FLA), tüketicilere otomobil satın alabilmeleri için 55 milyar sterlin kredi sağlayan sektörün FCA'ya karşı dava açma planlarından son anda vazgeçmesinin ardından geldi.

Barclays, Lloyds Banking Group, Santander ve Close Brothers gibi büyük otomobil finansmanı şirketleri, yüz milyonlarca sterlin tazminat karşılığı ayırmalarına rağmen yasal itirazlarını sürdürmeyeceklerini açıkladı.

Öte yandan Consumer Voice adlı tüketici grubu, FCA'ya karşı dava açarak söz konusu uygulamanın etkilenen sürücüleri mağdur edeceğini savunuyor.