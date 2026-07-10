Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), yaşadığı ekonomik krizin ortasında yeni bir yönetimsel engelle karşı karşıya kaldı.

Şirketin üçüncü büyük hissedarı olan Katar devlet fonu "Katar Yatırım Otoritesi" (QIA), VW'nin mali sıkıntı içindeki Osnabrück fabrikasının alternatif kullanımı için İsrailli devlet şirketi Rafael ile imzalanan niyet mektubunu veto etti.

Nisan ayı sonunda imzalanan bu mutabakata göre İsrail firması, söz konusu tesiste Demir Kubbe hava savunma sistemi için askeri bileşenler üretmeyi planlıyordu.

Ancak Katar yönetimi, iki ülke arasındaki gergin ilişkileri gerekçe göstererek anlaşmayı engelledi ve fabrikadaki yüzlerce istihdamı riske attı.

KATAR NE DEDİYSE O OLDU

Volkswagen'de yüzde 17 oy hakkına ve toplam sermayenin yüzde 10,4'üne sahip olan QIA, şirketin karar mekanizmalarında önemli bir ağırlığa sahip.

Yatırım şirketinin 45 yaşındaki CEO'su Muhammed Saif el-Suvadi ve eski iki Katar hükümeti üyesi VW Denetleme Kurulu'nda görev yapıyor.

Gazze'deki Hamas oluşumuna uzun yıllar finansal destek sağladığı bilinen Katar'ın, sadece İsrail'in savunmasına yönelik askeri bileşenlerin üretilmesini içeren bu anlaşmayı reddetmesi dikkat çekti.

King's College'den güvenlik uzmanı Peter R. Neumann, Alman ekonomisinin zorlandığı bu dönemde Körfez ülkelerinin Alman devindeki gücünün büyük bir açık olduğunu vurguladı.

İSRAİL DURUMDAN RAHATSIZ

Katar'ın bu hamlesi, İsrail hükümetinin içinde Katar ortaklığı bulunan Alman şirketlerine karşı mesafeli bir tutum almasına yol açtı.

Alman nakliye şirketi Hapag-Lloyd, İsrailli denizcilik firması "Zim"i 4,2 milyar dolar karşılığında devralmak için girişimde bulunmuştu.

Ancak Hamburg merkezli şirketin ortakları arasında yüzde 12,3 ile Katar devlet fonunun ve yüzde 10,2 ile Suudi Arabistan devlet fonunun bulunması anlaşmanın iptal edilmesine neden oldu.

İsrail Savunma Bakanı 70 yaşındaki Israel Katz, bu satışın özellikle acil durumlarda ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını korumayacağını belirterek satın almaya karşı çıktı