İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 31 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Duran, İstanbul'da yapılacak görüşmelerin gündemine ilişkin de bilgi verdi.

KARADENİZ'DEKİ GÜVENLİK DE DEĞERLENDİRİLECEK

Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağını belirten Duran, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirileceğini kaydetti.