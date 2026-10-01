Tüm dünyada milyonlarca insanın vücudunu süsleyen dövmeler hakkında Güney Danimarka Üniversitesi ve İsveç'teki Lund Üniversitesi araştırmacılarından endişe verici veriler geldi. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, dövme mürekkebinin sadece deri yüzeyinde kalmadığını, hücresel boyutta bağışıklık sistemini tetikleyerek ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını kanıtladı.

HÜCRE YAPISINI BOZARAK KANSERİ TETİKLİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, derinin altına enjekte edilen dövme mürekkebi zamanla vücut sıvısı ve kan yoluyla lenf düğümlerine kadar ulaşıyor. Bağışıklık sistemi bu yabancı maddeleri vücuttan atmak için sürekli mücadele ederken, bu durum lenf düğümlerinde kronik iltihaplanmaya (enflamasyon) yol açıyor. Sürekli devam eden bu iltihaplanma ise zamanla hücre yapısını bozarak kanser riskini tetikliyor.

CİLT KANSERİ RİSKİNİ 4 KATA KADAR ÇIKARIYOR

Danimarka İkiz Dövme Kohortu verileri üzerinden binlerce kişi incelenerek yürütülen çalışmada, dövmesi olan kişilerde cilt kanseri riskinin genel olarak 1,62 kat daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak dövmenin boyutu büyüdükçe tehlikenin boyutu da artıyor.

DÖVMENİN BOYUTU ÇOK ÖNEMLİ

Avuç içinden daha büyük boyutta dövmesi olan kişilerde cilt kanseri ve bir tür kan kanseri olan lenfoma riski ciddi oranda artış gösteriyor. Belirli büyüklükteki dövmelerde cilt kanseri riski 3,91 katına kadar çıkarken, bazal hücreli karsinom riski ise 2,83 katına yükseliyor. İsveç'te 11 binden fazla kişi üzerinde yapılan paralel bir çalışmada ise dövmeli bireylerin lenfomaya yakalanma olasılığının dövmesiz kişilere kıyasla yüzde 21 daha fazla olduğu belirlendi.

EN TEHLİKELİ MÜREKKEP RENGİ BELLİ OLDU

Araştırmacılar, dövmelerde en sık kullanılan siyah mürekkebin içeriğinde insan sağlığı için kanserojen olduğu bilinen is ürünleri (carbon black) bulunduğunu kaydetti. Diğer yandan, cilde enjekte edildiğinde vücutta ve deride en şiddetli reaksiyonu uyandıran renk ise kırmızı mürekkep olduğu belirlendi.

Uzmanlar, dövme yaptırdıktan sonra cildinde veya lenf bölgelerinde alışılmadık belirtiler hisseden kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurması gerektiği konusunda uyarıyor.