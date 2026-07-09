Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Dursun Almamış, dört gün önce vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Dün rahatsızlanması üzerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Almamış, yapılan müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA hastalığı teşhisiyle 4 kişinin daha tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanarak Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvuran hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.