2004 yılında çıkardığı “Şakşuka” şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tarık Mengüç, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirmişti. İlk olarak apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcının bağırsağında kitle tespit edilmiş ve gerekli müdahale yapılmıştı.

EŞİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç, o dönemde yaşadıkları zorlu süreci sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Eşinin durumuyla ilgili bilgi veren Funda Mengüç, kitle tespit edilmesinin ardından patoloji sonucunu beklediklerini söylemişti.

Mengüç, “Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı. Şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak” ifadelerini kullanmıştı.

“HİÇ KANSER HÜCRESİ YOK”

Beklenen patoloji sonucu sonunda belli oldu. Funda Mengüç, raporun temiz çıktığını duyurarak aile olarak büyük bir sevinç yaşadıklarını açıkladı.

Funda Mengüç, “Şükürler olsun raporumuz temiz çıktı. Hiç kanser hücresi yok” dedi.

Gelen güzel haber karşısında duygusal anlar yaşayan Tarık Mengüç ise gözyaşlarına hakim olamayarak “Allah’ım sana şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gitmesi, ailesi ve sevenleri tarafından sevinçle karşılandı.