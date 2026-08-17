Tarık Mengüç, geçirdiği rahatsızlığın ardından hastanede tedavi altına alındı. İlk etapta apandisit şüphesiyle hastaneye başvuran ve yapılan kontrollerin ardından bağırsağında kitle tespit edilen Mengüç, hastane odasından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, kendisini iyi hissettiğini söylerken gözünün patoloji sonucunda olduğunu dile getirdi.

“5 GÜN ÇOK ZOR GEÇTİ”

Yaşadığı süreci anlatan Tarık Mengüç, “Ne yedim ne içtim bağırsağım şişti, şimdi patoloji sonuçlarını bekliyorum. 5 gün çok zor geçti. İyi hissediyorum kendimi. Survivor'daki gibiyim” ifadelerini kullandı.

Mengüç, yaşama azminin yüksek olduğunu belirterek yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili duygularını da paylaştı. Ünlü şarkıcı, “Yaşama azmi olan bir insanım. Kendime yakıştıramadım bu hastalığı” dedi.

“CANIM KARPUZ İSTEDİ, YİYEMEDİM”

Hastanede geçirdiği günlerden de bahseden Mengüç, günlük hayattaki küçük bir isteğini de dile getirdi. Ünlü şarkıcı, “Canım karpuz istedi, karpuzu yiyemedim” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Patoloji sonucunun temiz çıkmasını umut eden Mengüç, sonucu iyi gelirse yapacağı şeyi de açıkladı. Şarkıcı, “Patoloji sonucum temiz çıkarsa Kuştepe Mahallesi’ndeki camide mevlüt okutacağım” dedi.

APANDİSİT ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GİTMİŞTİ

“Şakşuka” şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, ani rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılmıştı. İlk değerlendirmede apandisit şüphesi üzerinde durulurken, yapılan kontroller sırasında bağırsağında kitle tespit edildi. Doktorların müdahalesinin ardından kitleden alınan örnek patolojiye gönderildi ve kesin sonuç için bekleyiş başladı.

EŞİ FUNDA MENGÜÇ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç de daha önce hastane odasından yaptığı paylaşımla sanatçının sağlık durumunu duyurmuştu. Mengüç, apandisit şüphesiyle hastaneye gittiklerini ancak tetkikler sonucunda bağırsağında kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

Doktorların gerekli müdahaleyi yaptığını belirten Funda Mengüç, şimdi patolojiden gelecek iyi haberi beklediklerini ifade etmişti. Ailenin beklediği patoloji sonucu, kitlenin niteliğinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.