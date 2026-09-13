Derin deniz araştırmalarında kaydedilen ve 500 ila 3 bin metre derinlikte yaşayan dev pelikan balığı (Eurypharynx pelecanoides), genişleyen ağız yapısıyla kendisinden büyük canlıları avlayabiliyor. Güneş ışığının ulaşmadığı karanlık sularda barınan bu nadir tür, vücut uzunluğunun dörtte birini oluşturan esnek çene menteşesiyle dikkat çekiyor.

DEV AĞIZLI CANLININ AVLANMA MEKANİZMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Balon veya pelikan kesesi gibi şişebilen devasa ağız, avla birlikte alınan su kütlesini solungaçlardan dışarı süzerek besinin içeride kalmasını sağlıyor. Esnek çene yapısı sayesinde dev kalamarlar ve karides sürüleri tek bir hamlede yutulabiliyor.

Siyah renkli vücuda sahip olan canlının kuyruk ucunda pembe renkte ışık yayan biyolüminesans organ bulunuyor. Zifiri karanlık katmanlarda yer alan bu ışıklı yapı, avları karanlıkta kendine çekme işlevi görüyor.

OKYANUSUN KARANLIK DERİNLİKLERİNDE NASIL HAYATTA KALINIYOR?

Yüzme kesesi, pulu ve karın yüzgeci bulunmayan canlı, son derece zayıf bir yüzme kabiliyetine sahip. Diğer derin deniz canlılarının aksine besin aramak için yüzeye göç etmeyen tür, tüm yaşamını metrelerce derinlikteki sabit alanlarda sürdürüyor. Küçük göz yapısı nedeniyle avını görmekte zorlanan ortalama 80 santimetre uzunluğundaki tür, ince kuyruğunu salarak karanlıkta pusuda bekliyor