İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı elde eden Hull City'nin taraftarları, kutlamalar için Antalya'da bir araya geldi. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın davetiyle Türkiye'ye gelen İngiliz futbolseverler, şampiyonluk coşkusunu tatil atmosferiyle birleştirdi.

Kutlamalar sırasında Türkiye'ye ve Türk misafirperverliğine hayran kaldıklarını ifade eden bazı taraftarlar, bu anları kalıcı hale getirmek amacıyla sıra dışı bir tercih yaptı. İngiliz taraftarlar, Türk bayrağının simgesi olan ay-yıldız figürünü dövme olarak vücutlarına işletti.

Hem kulüplerinin tarihi başarısını hem de Türkiye'de yaşadıkları deneyimi ölümsüzleştirmek isteyen taraftarlar, Antalya sokaklarında marşlar söyleyerek kutlamalarını sürdürdü. Ay-yıldız dövmeleriyle dikkat çeken Hull City taraftarları, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Türk ve İngiliz taraftarlar arasında oluşan samimi atmosfer, sporun farklı kültürleri bir araya getiren yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.