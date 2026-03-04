Giyilebilir teknolojideki "batarya" sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yeni buluş, insan terindeki kimyasalları doğrudan enerjiye dönüştürüyor. Geliştirilen su bazlı özel bir enzim mürekkebi, pilsiz sağlık bantlarının kağıt kadar ince ve düşük maliyetli bir şekilde üretilmesine olanak tanıyor. Bu teknoloji sayesinde, sporcuların performans takibinden yaşlı bakımındaki hayati izlemelere kadar pek çok süreçte dış bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmayacak.

TEK BİR BASKIDA ENERJİ ÜRETİMİ

Doçent Isao Shitanda liderliğindeki ekip, serigrafi baskı yöntemini kullanarak enzim moleküllerini doğrudan kağıt altlık üzerine kilitlemeyi başardı. Geleneksel üretimdeki karmaşık ve hassas kurutma aşamalarını tek bir yazdırılabilir katmana indiren bu yöntem, üretim hatalarını minimize ediyor.

Cihazın çalışma prensibi ise oldukça basit: Özel enzimler, terdeki laktattan elektronları ayırarak devre üzerinden oksijene gönderiyor ve bu akış sayesinde elektrik üretiliyor. Laboratuvar testlerinde santimetrekare başına 165 mikrovat güç çıkışına ulaşıldı.

HEM EKONOMİK HEM ÇEVRECİ

Mevcut ter sensörlerinin en büyük sorunu olan kalın ve hantal düğme piller, bu buluşla birlikte tarihe karışıyor. Pillerin neden olduğu maliyet yükü ve imha sorunları, tamamen basılabilir olan bu biyoyakıt hücreleriyle çözülüyor.

Cihaz enerji depolamak yerine vücuttan atılan terle anlık olarak beslendiği için, kullanıcı terlemeye başladığı anda enerji toplama işlemi otomatik olarak başlıyor. Bu durum, sensörün kağıt kadar ince ve esnek kalmasını sağlayarak kullanıcı konforunu en üst seviyeye çıkarıyor.

SAĞLIKTA GERÇEK ZAMANLI TAKİP DÖNEMİ

Yeni teknoloji, özellikle kan testi gerektirmeyen veri takibi konusunda büyük bir potansiyel barındırıyor. Egzersiz sırasında yükselen laktat seviyelerini anlık olarak elektriğe ve sensör sinyaline dönüştüren yama, sporcuların efor kapasitesini doğrudan cildi üzerinden raporlayabiliyor.

Yaşlı bakımı ve hastanelerde ise dehidrasyon, enfeksiyon veya ısı stresi gibi kritik durumların erkenden tespiti mümkün hale geliyor. Uzmanlar, bu baskı yönteminin fabrikalarda seri üretime geçmesiyle birlikte, akıllı yamaların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olacağını öngörüyor.