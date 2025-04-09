Vatandaşın elektrik faturası üzerinden şirketlere yapılan servet transferini önleyecek, faturaları ucuzlatacak kritik bir çözüm önerisi geldi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımları yapmayarak sözleşmeye aykırı davrandığını, bu nedenle devletin ‘bedelsiz’ kamulaştırma hakkı elde ettiğini söyledi.

Dağıtım şirketlerinin elektrik faturaları üzerinden aldıkları paralarla yatırım yapmadığı için şehirlerin karanlıkta kaldığını, orman yangınlarının arttığını ve hem insanların hem de hayvanların elektrik akımlarına kapılarak can verdiğini belirten Başkan Ulutaş, dağıtımın kamulaştırılması için yeterince teknik ve hukuki gerekçenin oluştuğunu bildirdi. Ulutaş, hukuki kamulaştırma gerekçesini şöyle sıraladı:

ZATEN KAMUYA AİT

“Elektrik dağıtımının mülkiyeti kamuya ait, özelleştirmeyle dağıtımı işletme hakkı şirketlere verildi. Sözleşme gereği şirketlerin halktan topladıkları paralarla yatırım yapması, kayıp-kaçağı düşürmesi ve elektrik maliyetini ucuzlatarak faturaları düşürmesi gerekiyordu. Fakat gerekli yatırımlar söylendiği gibi yapılmadı. Hatlar bakımsızlıktan etrafa tehlike saçar hale geldi. Orman bölgelerinden geçen elektrik hatlarının bakımsızlığı yüzünden sık sık yangınlar yaşanıyor. Koskoca şehirler günlerce elektriksiz kalıyor. İzmir’de insanlar sokakta elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Hizmet kalitesi düştüğü gibi elektrik aşırı pahalandı. Devlet elindeki bu hem teknik hem de hukuki gerekçelerle ‘bedelsiz’ olarak dağıtımı kamulaştırabilir.”

Şehirler köyler karanlıkta kaldı

EMO Başkanı Mahir Ulutaş, kamulaştırma gerekçelerinden birkaçını şöyle sıraladı: “Her yıl Ege ve Akdeniz’de elektrik kaynaklı yangınlar yaşanıyor. Isparta kış ortasında (Şubat 2022) günlerce karanlıkta kaldı. Kışın devrilen direkler nedeniyle Bolu, Karabük, Muş başta olmak üzere birçok ildeki yüzlerce köy haftalarca karanlıkta kaldı. İzmir’de iki vatandaş sokakta yürürken elektrik akımına kapılıp öldü. İstanbul’un çeşitli semtlerinde köpekler elektrik kaçağından öldü.”