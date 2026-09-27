Almanya'da sağlık sektöründeki fatura dolandırıcılığı soruşturmasında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.



Kuzey Ren-Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde, toplam 31 konut ve iş yerinde arama yapıldı. Soruşturmanın baş şüphelileri arasında 39 yaşındaki Türk Zeynep C. ile 44 yaşındaki eşi bulunuyor. Çift ile birlikte 12 kişi tutuklanırken, yaklaşık 11 milyon Euro’luk şüpheli faturalandırma ortaya çıktı.



GÜVENCE İPOTEĞİ



Türk çiftin 5.9 milyon Euro değerinde mal varlığına tedbir uygulandı. Ele konulanlar arasında Mercedes Maybach, Mercedes-AMG , Ferrari ve Lamborghini marka lüks otomobiller bulunuyor.



Ayrıca yaklaşık 51 bin Euro nakit para, 10 bin Euro değerinde altın, 265 bin Euro değerinde mücevher, 16 bin Euro değerinde lüks çanta ve yaklaşık 140 bin Euro değerinde saatlere el konuldu. Şüphelilerin taşınmazlarına ise toplam 3.3 milyon Euro’luk güvence ipoteği konuldu. Çok sayıda dijital ve fiziki delil de incelemeye alındı.





HAVALI HİZMET



Savcılık, hastalara eğitimsiz ve sertifikasız personelin hizmet verdiğini ve yapılmayan bakım hizmetlerinin sağlık sigortası şirketlerine fatura edildiğini açıkladı.



Operasyonu başlatan nokta ise, Zeynep C. ve ailesinin aşırı lüks yaşatısıyla dikkat çekmesi oldu. Pahalı otomobiller, lüks mücevherler ve aşırı harcamalar yetkililerin radarına girince vurguncular yakayı ele verdi.



EVİ KUYUMCU DÜKKANI GİBİ



Zeynep hanımın yatak odasındaki dolabında bol bol altın takı, mücevherat, pahalı saatler bulundu. Polis ekipleri bu takıların tamamına el koydu.