Büyüklüğü yaklaşık 22 milyar doları bulan Türkiye’nin en büyük fon soruşturmasında tutuklanan Tera Holding’in kurucusu Emre Tezmen’in Türkiye, Almanya, KKTC ve İspanya’daki milyarlık mal varlığı da ortaya çıktı.

YURT DIŞINDA PROJELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında tutuklanan Tera Holding’in kurucusu Emre Tezmen’in Türkiye ve Avrupa’daki yüksek değerli varlıkları belirlendi. Türkiye, Almanya, İspanya ve KKTC’de bulunan çok sayıda taşınmaz ve proje, Tezmen’in sahip olduğu milyarlık servetin boyutunu ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında 19 Eylül’de gözaltına alınan Emre Tezmen’in yanı sıra Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de tutuklandı.

ÇOK SAYIDA VARLIK

Tezmen’in öne çıkan varlıkları arasında İstanbul Nişantaşı’nda yaklaşık 2 milyar liraya satın alındığı belirtilen katlı otopark ve çarşı bulunuyor. İstanbul Levent’teki Peker Towers ile Beykoz’daki Tera Orman Projesi de dikkat çeken diğer yatırımlar arasında yer alıyor.

Türkiye ve yurt dışındaki yüksek değerli taşınmazlar ve devam eden projeler, soruşturma kapsamında tutuklanan Tezmen’in mal varlığına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.