Orta ölçekli bir tersanenin dev sanayi kuruluşlarını geride bıraktığı, tek bir yatırım şirketinin köklü holdinglerden daha değerli göründüğü akılalmaz fiyat hareketleriyle büyüyen fon mekanizması tıkanınca yaklaşık 1 milyon yatırımcının parası sistemde kilitlendi. Peki, göz göre göre yaklaşan bu finansal çöküş bir sürpriz miydi? Yoksa fırtınanın geleceği önceden biliniyor muydu?

Aslında alarm zilleri aylar öncesinden çalmaya başlamıştı. Hazine ve Maliye, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası yöneticilerinin açıklamaları, fonlarda yaşanabilecek krizin işaretlerini veriyordu. Ancak önlemler küçük yatırımcıyı uyarmanın ötesine geçmedi.

ABD’li yayın kuruluşu Bloomberg, ilgili aracı kurumun halka arzından sonraki yaklaşık yüzde 40.000’lik olağandışı yükselişi incelerken bazı fonların hisse pozisyonlarını da tartışıyordu.

2025’İN SONUNDA TESPİT EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kasım 2025’te bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını bildiklerini belirterek, bu alanda düzenleme ve daha ağır cezalar konusunda uyarıda bulundu.

SPK’nın 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre, yatırım fonlarında, özellikle serbest yatırım fonları ve para piyasası fonları aracılığıyla, fiili dolaşım oranı düşük hisselerde ekonomik gerçeklerle uyuşmayan olağandışı fiyat hareketleri 2025’in son çeyreğinde tespit edilmişti.

Konu 2 Aralık 2025’te Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi’ne taşındı. SPK, 3 Aralık’ta çalışma grubu kurdu. BDDK ise denetim göreviyle sistemin kilit noktalarından biriydi. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, milyarlarca liranın aktığı tasarruf finansman şirketlerine fon krizinden yalnızca iki ay önce bazı kısıtlamalar getirdi.

En önemlisi, MASAK Başkanı Hasan Kaymak, şişirilen fonlardaki olağanüstü para hareketlerini radarına aldığında iş işten geçmişti.

Balon şişerken süreci izlediler

Borsa İstanbul’da tüm fonların kontrolü elinde olan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ise balon şişerken süreci izlemekle yetindi; yüzde 40 binlere varan artışları göremedi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ile birlikte olağandışı hisse hareketleri ve fon pozisyonlarına ilişkin kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapmadılar. Arıcan aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstleniyor. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise 2021’den beri Borsa İstanbul’un başında.

SPK riski görüp aylarca bekledi

SPK, fon krizinin ardından yayımladığı açıklamayla Fon Rehberi’ne uzanan sürecin yol haritasını anlattı. Açıklamada, “Mayıs 2026 tarihinde Kurulumuz Başkanlığında yaşanan değişimden sonra” rehber taslağı çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Mayıs ayında eski Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün oğlu SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün yerine, SPK Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü başkan oldu. Sütçü, koltuk değişiminin altını çizse de o dönemde kendisi de SPK Başkan Yardımcısı’ydı. SPK, Aralık 2025’te ‘Çalışma Grubu’ kurdu ancak dosya rafta bekledi.