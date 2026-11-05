Borsadaki fon vurgunu gerçeğini araştıranlar için inanılmaz cezalar istendi. Yazarımız İsmail Saymaz ve SÖZCÜ TV programcısı Murat Ağırel hakkında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın şikâyeti üzerine iddianame hazırlandı.

7 Ekim’de SÖZCÜ TV’de yayımlanan “Gazeteci Masası” programında Bolat’ın fon soruşturmasıyla ilişkilendirilmesi suçlama konusu yapıldı. Sarıgül soruşturmasından tutuklu Ağırel ve ev hapsindeki Saymaz hakkında dört ayrı suçtan toplam 14’er yıl 10’ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

HAKARET İÇERİĞİ YOK

Ağırel ve Saymaz’ın “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret”, “iftira”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Gazetecilerin hakaret suçunu işlediklerine ilişkin somut bir tespit ise yer almadı.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA

9 Ekim’de tutuklanan internet editörümüz Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç hakkında da üç ayrı suçlama yöneltildi. İki ismin “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret”, “iftira” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından cezalandırılması istendi. Sevinç için 18 yıl 11 ay 15 gün, Balcı için ise 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi. Duruşmalar 27 Kasım tarihinde görülecek.

Balcı’nın AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile fon soruşturmasında adı geçen Osman Arıkan Nacar’ın aynı karede yer aldığı fotoğrafı paylaşması; Sevinç’in ise X ve YouTube üzerinden konuya ilişkin konuşması suçlamalara dayanak yapıldı.

Bu cezalar hangi vicdana sığar?

Gazetecilere istenen cezalara tepkiler gecikmedi. YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, şöyle dedi: “Ellerinde yalnızca kalem tutan gazeteciler Şaban Sevinç için 18 yıl, 11 ay, 15 gün; Mustafa Balcı için ise 10 yıl, 10 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bir gazeteciye neredeyse 19 yıl, diğerine 11 yıla yakın hapis cezası istemek, hangi vicdanla, hangi adalet anlayışıyla açıklanabilir? Bu cezalar ifade özgürlüğünün ve toplumun haber alma hakkının üzerinde tehdittir.”

Gazetecilik suç değildir

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, “Ekim Ayı Basın Özgürlüğü Raporu”nu açıkladı: “Gazeteciler, büyük çoğunluğu fon vurgunuyla ilgili haberleri nedeniyle 50 kez hakim karşısına çıkmak zorunda kaldı. 11 gazeteci gözaltına alındı, altı gazeteci tutuklu. Halk TV’ye kayyım atandı. Yayın politikası yok edildi. SÖZCÜ TV ve Koza TV’ye ikişer kez ceza kesildi. Gazetecilik suç değildir.”

Fon haberlerinin bedeli ödetiliyor

28 Eylül’de tutuklanan Fatih Ergin, koğuşta kapasitenin üzerinde tutuklu bulunduğunu, iki gece de yerde yattığını söyledi. Ergin, tutuklanma gerekçesi için şunları anlattı: “Bir ünvanı yanlış yazdım. Doğru bilgi geldiğinde hemen düzelttim. Düzeltmeme rağmen, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak suçlamasıyla tutuklandım. Akla mantığa sığar bir gerekçe değil. Zaten tutukluluğumun sebebi de bu paylaşım değil. Bana açıkça yaptığım fon haberlerinin bedelini ödetiyorlar.”