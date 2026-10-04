Artvin’deki temasları kapsamında dün Kemalpaşa ilçesinde yurttaşlarla bir araya gelen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon vurgunu nedeniyle iktidara sert tepki gösterdi. Özel, şu mesajları verdi:

-Onlar bu ülkenin varlıklarını kendi yandaşlarına, açıktan peşkeş çektiler; açtıkları ihalelerle, yaptıkları haksız mülakatlarla işi de aşı da yandaşlarına layık gördüler.

‘ÜYELERİNİ KAZIKLADILAR’

-Ama yiyip yiyip doymayan insan yiyen bir mikrop gibi en sonunda yiyecek bir şey kalmayınca döndüler kendilerine oy veren seçmenlerini, üyelerini kazıklamaya, kurdukları fona ‘Güvenin buna, bakanlar burada, hepimiz buradayız’ deyip fona paraları yüklettiler, kendileri paralarını katladılar.

- 27 daire parası koyup 367 daire parası çekip kaçtılar. Ama çaldıkları o 367 daireyi kendilerine oy verenlerin küçücük hesaplarından alıp kaçtılar.

-AKP’nin bakanları bu işin içindedir, yöneticileri bu işin içindedir. Bunun listesi Recep Tayyip Erdoğan’ın önündedir.

‘BAKANINDA 2 MİLYAR’

-Daha son seçimde ‘Türkiye Yüzyılı’ diye kampanya yapan adam suçüstü yakalanmıştır. İki dönem milletvekili. Yurt dışına kaçmasın diye çıkış yasakları konmuştur.

-Bize dünya kadar iftira attın, 2 kuruş bulamadın. Biz senin bakanında 2 milyar lirayı ispatladık. Bizim arkadaşlarımızın ne evleri ne başka yerden kör kuruş, hesabını veremeyeceği para çıkmazken; bunların her tarafından akıyor.

‘TESLİM OLMAYACAĞIZ’

-Bütün AK Partililer biliyor ki onların payı verilmeden ne ihale alınır, onlara pay vermeden hiçbir şeye sahip olunmaz.

-Türlü iftirayla cumhurbaşkanı adayımıza, suçsuz belediye başkanlarımıza saldırdılar.

-Bu kadar haksızlık, hukuksuzluk, bu kadar vicdansızlığa rağmen teslim olmadık, olmayacağız.

Dün Rize’de bayıldı yine de mitingdeydi

Özel, önceki gün partisinin Rize mitinginde bayılmasına rağmen dün de Kemalpaşa’ya gelen Adem isimli bir yurttaşı gösterdi ve şunları söyledi: “Bizim gücümüz nerede biliyor musunuz? Burada Adem ağabey var. Rize mitinginde güneşin altında biri düştü bayıldı. O bayılan hastaneye kaldırılan Adem ağabeydi. Ben Adem ağabeyi aradım dedim ‘inşallah Kemalpaşa’ya geleceğim seni ziyaret edeceğim.’ O mitingde orada düşen Adem abi bana ne dedi biliyor musun? Geldi. Bak bir kolu tutmuyor öbür koluyla tuttu beni dedi ki, ‘ölene kadar arkandayım.’ Ben daha ne diyeyim ya?” dedi.

‘Bizim gücümüz işte bu kalemdir’

Yurttaşların kendisini büyük bir coşkuyla karşıladığını söyleyen Özel, kendisine hediye edilen bir kalemi göstererek, şöyle konuştu:

“Normalde siyasetçilerin pahalı kalem koleksiyonları olur. Şuradan geliyordum. ‘Benden partiye bu kalem hediye’ dedi bak verdiği kaleme bak. İşte YENİ Parti’nin gücü bu. Siyasetçilerin 10 bin dolarlık 50 bin dolarlık üzerinde markası olan kalemleri, koleksiyonları var. İşte YENİ Parti’ye partinin kalemi diye verilen kalem bu. Bizim gücümüz bu kalem.”