MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, iktidarın haksız kazanç iade edenlerden parayı alıp, fonlar ve hisse senetlerinde mağdur olan 2.5 milyon yatırımcıya aktarması gerektiğini belirtti. Başak, aksi takdirde mağduriyetlerin giderilemeyeceğini ve yatırımcıların yargı yoluna başvurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ramazan Başak, İmar Bankası mağdurlarının 2000’li yılların başında kazandığı davayı hatırlatarak günümüzdeki fon kriziyle bağlantı kurdu. Başak, sürecin İmar Bankası’nın yetkisi olmamasına rağmen Hazine bonosu ve devlet tahvili satmasıyla başladığını belirtti. Başak, İmar Bankası 2003’te battıktan sonra yatırımcıların ellerindeki kağıtları getirerek parasını almak istediğini ancak kabul edilmediğini hatırlattı. Bunun üzerine açılan davada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) suçlu bulundu, yatırımcılar parasını geç de olsa geri aldı.

HİSSE GERİ ALIMI YAPILSIN

Başak, 1000’den fazla mağdur olan İmar Bankası davasındaki emsal kararın milyonlarca mağdur olan hisse ve fon soruşturması için örnek teşkil ettiğini söyleyerek “Anayasa’nın ilgili hükmüne göre SPK ve BDDK’nın görevini yapmaması sonucu oluşan zarar nasıl bütçeden ödenmek zorunda kaldı ise bu sefer milyonlarca insanın şikayeti ile aynısı, ancak çok çok daha büyük bir maliyetle olabilecek” diye konuştu.

Başak, “Mağdurlara ödemelerde ciddi manada gecikme var. Çalanları ortaya çıkarmak yarım saatlik iş. Bu kişilerin malvarlığına tedbir koyun. İkinci seçenek olarak patronlara hisse geri alımı yapması teşvik edilmeli. Aksi takdirde insanlar mahkemeye başvuracak” dedi.