Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz cumartesi günü Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde düzenlenen bir davetle sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış davetine iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Davette, Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi Ali Sabancı’nın katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

2023 yılında Yunanistan'ın Leros adasına giderken tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin kazadan sonra 29 yıllık evliliklerinde ayrılık iddiaları öner sürülmüştü.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, 1996'da evlenen ve iki çocukları olan Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın kazadan sonra başlayan ayrılık iddiaları bu kez ayrı eve taşınma haberi yeniden gündeme geldi.

AYRI EV İDDİASI

Ali Sabancı’nın, Etiler’de bir rezidansın çatı katında yer alan daire satın aldığı ve bu evi dekore ettirdiği öne sürüldü.

Sabancı’nın söz konusu daireye önümüzdeki haftalarda taşınacağı da iddialar arasındaki yerini aldı.

Yaşanana bu gelişmeler, çiftin boşanma sürecinin tamamlanmak üzere olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.