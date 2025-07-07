Sol beke David Jurasek, forvete ise Tammy Abraham'ı transfer eden Beşiktaş, sağ bek takviyesi için harekete geçti.

Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel ile görüşen ancak mali talepler nedeniyle son anda Nijeryalı bekten vazgeçen siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

SON GÖRÜŞME OLUMLU

Gözlemci ekibi ve teknik direktör Solskjaer'in karşılıklı görüşmelerinin ardından Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı transfer etmek için düğmeye bastı.

İlk görüşmelerde mali açıdan orta yolu bulamayan siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki sağ bek konusunda vites yükseltti. Bonservissiz olması nedeniyle transferde mali açıdan eli rahat olan Beşiktaş, İngiliz futbolcuya bir teklif daha yaparak beklemeye geçti.. Yönetimin, Walker-Peters'a imza parası olarak 2 milyon Euro teklif ederken tecrübeli sağ beke yıllık 1.5 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme önerdi.

Son görüşmeler olumlu seyrederken yönetim, anlaşma zemini sağlanması halinde yıldız oyuncuyu İstanbul'a davet edecek.