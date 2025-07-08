Süper Lig'de transfer dönemi başlarken iki ezeli rakip bir yıldızın takviyesinde karşı karşıya geldi.

Daha önce Beşiktaş'ın teklif yaptığı Kyle Walker-Peters için sağ bek arayışında olan Fenerbahçe de devreye girdi.

EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Beşiktaş'ın Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilmişti. Siyah-beyazlılar son teklifini yapıp İngiliz sağ bekin kararını beklemeye koyulurken ezeli rakibi Fenerbahçe de teklifle geldi. Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydetti.

Fenerbahçe Kyle Walker-Peters'e imza parası ve 2.4 milyon Euro yıllık ücret teklif etti. Oyuncunun kulüplerden beklentisi ise 4 milyon Euro imza parası ve 3 milyon Euro yıllık ücret.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Everton ve Tottenham'ın da ilgilendiği Kyle Walker-Peters'a şimdiye kadar en iyi teklif sarı-lacivertli ekipten geldi.

Bonservisi elinde bulunan Kyle Walker Peters, geçen sezon Southampton'da 35 maçta 2 asist üretti.