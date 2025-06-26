New York Belediye Başkanlığı için yapılan ön seçimlerde sürpriz bir şekilde öne çıkan Demokratik Sosyalist aday Zohran Mamdani, Wall Street’i alarma geçirdi. Mamdani’nin kasım ayında seçimi kazanma ihtimali, zengin yatırımcılar ve büyük şirketler arasında kaçış planlarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

ULTRA ZENGİNLERDEN DAHA FAZLA VERGİ ALACAK

Yatırımcılar, Mamdani’nin ultra zenginlerden daha fazla vergi alınmasını, finansal işlemler ve temettü gelirlerinin vergilendirilmesini savunan politikalarının, şehrin ekonomik iklimini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Pandemi sonrası Florida ve Teksas gibi düşük vergili eyaletlere göç eden zenginlerin sayısında yeni bir artış bekleniyor.

TROÇKİST EKONOMİ POLİTİKALARI ELEŞTİRİSİ

Coatue Management kurucusu Philippe Laffont, CNBC’ye yaptığı açıklamada “Bazı yatırımcılar şimdiden gitmeye karar verdi” derken, hedge fon yöneticisi Bill Ackman ise sonucu “depresif” bulduğunu söyledi. Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers ise Mamdani’yi, "Troçkist ekonomi politikalarını benimsemekle" suçladı.

DEVLERİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Mamdani’nin evrensel kira kontrolü gibi uygulamaları savunması da gayrimenkul piyasasını baskı altına aldı. New York’taki konut piyasasında etkili olan SL Green Realty ve Vornado Realty gibi devlerin hisselerinde ciddi düşüşler yaşandı.

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Kathryn Wylde, “Hissedilen duygu terör” ifadeleriyle endişeleri dile getirdi. Uzmanlara göre eğer eyalet yönetimi müdahil olmazsa New York, yüksek vergi ve düzenlemelerle iş dünyası için yaşanması zor bir yer haline gelebilir.

Finans çevreleri daha önce de Bill de Blasio’nun seçimi kazanmasıyla benzer bir endişe yaşamıştı. Ancak Mamdani’nin ideolojik söylemleri, bu kez daha derin bir ekonomik kırılmanın habercisi olabilir.