Wall Street'in en büyük bankaları, Orta Doğu'dan ham petrol akışının yeniden canlanacağına dair iyimserliğin artmasıyla önümüzdeki çeyreklere ilişkin petrol fiyat tahminlerini düşürdü. Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe açılmasını öngören geçici mutabakat, küresel enerji piyasalarında fiyat baskısını hafifletti.

DEV BANKALARDAN PEŞ PEŞE REVİZYON

Citi, 2026'nın üçüncü çeyreği için ortalama Brent petrol tahminini varil başına 75 dolar, dördüncü çeyrek tahminini ise 70 dolar olarak belirledi. Banka, 2027 yılı tahminini de hızlı bir düşüşle 80 dolardan 65 dolara indirdi. Citi'nin yüzde 60 olasılık verdiği temel senaryo, mutabakat zaptının imzalanmasını ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticari akışın temmuz ortası ile sonu arasında büyük ölçüde normalleşmesini öngörüyor. Banka analistleri, boğazdaki orta vadeli akışın güvence altına alınması halinde ham petrol fiyatlarının mevcut seviyelerden varil başına yaklaşık 10 ila 15 dolar daha düşük seyredebileceğini belirtti.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs Group Inc. de Basra Körfezi'nden petrol akışının beklenenden erken başlayacağını gerekçe göstererek bu yılın son çeyreğine ilişkin ham petrol fiyat öngörülerini düşürdüklerini açıkladı. Goldman Sachs, sevkiyatta tam toparlanmanın önümüzdeki ayın sonunda gerçekleşebileceğini öngörüyor.

FİYATLARDA 10 DOLARLIK DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs yayımladığı analiz notunda, daha önce 90 dolar olarak açıkladığı yılın son çeyreğine ilişkin Brent petrol tahmini 80 dolara çektiğini duyurdu. Morgan Stanley ise fiziksel piyasalar için gösterge niteliğinde olan "Dated Brent" petrolünün üçüncü çeyrekte ortalama 90 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Aralarında Martijn Rats'ın da bulunduğu Morgan Stanley analistleri, ABD ve İran arasındaki geçici anlaşmaya atıfta bulunarak, "Hâlâ müzakere edilmesi gereken çok şey var ve temel riskler varlığını koruyor. Ancak şimdilik bu durum, çatışmanın azaltılması ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol ihracatının artırılması yolunda çok önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu. İki ülkenin, ayrıntıları henüz açıklanmayan anlaşmayı resmi olarak imzalamak üzere cuma günü İsviçre'de bir araya gelmesi bekleniyor. Gelişmelerin ardından petrol fiyatları mart başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

"KÖRFEZ İHRACATI TEMMUZ SONUNDA NORMALE DÖNER"

Aralarında Daan Struyven'ın da yer aldığı Goldman Sachs analistleri ise "Anlaşmanın tüm detayları henüz netleşmemiş olsa da Basra Körfezi ihracatının temmuz sonuna kadar savaş öncesi seviyelere döneceğini varsayıyoruz" ifadesini kullandı.

Morgan Stanley'e göre, bölgedeki mayınların temizlenmesi, armatörler ile sigortacılar arasında ticari güvenin yeniden tesisi ve başka bölgelere yönlendirilen gemilerin geri dönmesi zaman alacağı için tanker trafiğinin tamamen eski haline dönmesi "birkaç hafta" sürebilir.

Bankanın analist analizi notunda şu ifadelere yer verdi:

"Üretimin yeniden tesis edilmesi için öncelikle ihracat tanklarının boşaltılması gerekiyor. Bu da boş tankerlerin Körfez'e girme hızının, yüklü tankerlerin bölgeden ayrılma hızından muhtemelen daha önemli olduğu anlamına geliyor. Kaybedilen üretimin yüzde 50'sinin eylül ayına kadar, yüzde 80'inin aralık ayına kadar geri döneceğini, geri kalan kısmın ise 2027'nin başlarında bunu takip edeceğini öngörüyoruz."