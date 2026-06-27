Son yıllarda yapay zeka temalı hisseler küresel piyasalardaki yükselişin başlıca itici gücü oldu. Teknoloji devleri, çip üreticileri ve büyüme odaklı şirketler borsaları rekor seviyelere taşırken, bu yükselişin en dikkat çekici örneklerinden biri Nvidia oldu. Piyasa verilerine göre, ChatGPT'nin kullanıma sunulduğu 30 Kasım 2022'de 16,89 dolar seviyesinde bulunan Nvidia hisseleri, bugün yaklaşık yüzde 1.047 değer kazanarak 193,75 dolar seviyelerine ulaştı.

Ancak bu güçlü yükselişin sürdürülebilirliği konusunda görüş ayrılıkları derinleşiyor. Dünyaca ünlü yatırımcı Jeremy Grantham, yapay zeka hisselerinde oluşan değerlemelerin gerçeklerden uzaklaştığını savunarak yatırımcıları olası bir piyasa balonuna karşı uyardı.

"PİYASALARDA TEHLİKELİ İYİMSERLİK VAR"

Steven Bartlett'ın "The Diary of a CEO" adlı podcast programına konuk olan GMO Investments'ın kurucu ortağı Jeremy Grantham, piyasalarda gelecekte elde edilmesi beklenen kazançların bugünden aşırı fiyatlandığını söyledi.

Grantham'a göre yatırımcılar, yapay zekanın dönüştürücü gücüne duydukları güven nedeniyle şirketlerin gelecekte yaratabileceği kârlılığı bugünkü fiyatlara fazlasıyla yansıtıyor. Ünlü yatırımcı, böyle bir balonun patlaması halinde yalnızca hisse senetlerinin değil, tüketim harcamalarının, istihdamın ve genel ekonomik büyümenin de ciddi şekilde zarar görebileceğini ifade etti.

DAHA ÖNCE BÜYÜK KRİZLERİ ÖNGÖRMÜŞTÜ

Finans dünyasının en yakından takip edilen isimlerinden biri olan Jeremy Grantham, Japonya'daki 1989 varlık balonunu, 2000 yılındaki dot-com krizini ve 2008 küresel finans krizinden önce ABD konut piyasasındaki çöküşü öngörmesiyle tanınıyor.

Bu geçmişi nedeniyle piyasalara yönelik uyarıları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Grantham'ın sıkça hatırlatılan sözlerinden biri ise piyasa psikolojisini özetliyor: "Piyasa, yatırımcıların sabredebileceğinden çok daha uzun süre irrasyonel kalabilir."

"ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK BALONU OLABİLİR"

Grantham, mevcut yükselişin özellikle yapay zeka odaklı hisselerde yoğunlaştığını belirterek, ABD borsalarının "Amerikan tarihinin en büyük balonu" içinde olabileceğini öne sürdü.

Yatırımcıya göre yapay zeka şirketlerinde oluşan yüksek değerlemeler, piyasanın gerçeklerden kopmasına neden oluyor. Bu nedenle olası bir düzeltme sürecinde en pahalı hisselerde yüzde 70'e varan kayıpların yaşanabileceğini savundu.

Grantham ayrıca bugünkü yapay zeka heyecanının geçmişteki demiryolu ya da internet yatırımlarından ayrıldığını söyledi. Önceki teknolojilerin ekonomik katkılarının daha somut olduğunu belirten yatırımcı, bugün ise fiyatlamaların büyük ölçüde geleceğe yönelik varsayımlara dayandığını ifade etti. SpaceX örneğini veren Grantham, şirket için yapılan aşırı büyüme tahminlerinin piyasalardaki iyimserliğin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini dile getirdi.

BU KEZ ŞİRKETLER GERÇEKTEN PARA KAZANIYOR?

Buna karşın birçok büyük finans kuruluşu, yapay zeka rallisinin geçmişteki dot-com balonundan farklı olduğu görüşünde.

BlackRock, günümüz teknoloji şirketlerinin güçlü nakit akışı, yüksek kârlılık ve disiplinli yatırım stratejileri sayesinde yükseldiğini savunuyor. Morgan Stanley ise yapay zekanın sağladığı verimlilik artışının teknoloji sektörünün dışına da yayılmasıyla yükselişin devam edebileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs da yapay zekayı geçici bir teknoloji trendi yerine uzun vadeli bir altyapı yatırımı olarak değerlendiriyor. Banka, 2026-2031 döneminde veri merkezleri, bilgi işlem kapasitesi ve enerji altyapısına küresel ölçekte yaklaşık 7,6 trilyon dolarlık yatırım yapılmasını bekliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da mevcut teknoloji şirketlerinin önemli ölçüde kâr ürettiğini vurgulayarak bugünkü tabloyu 2000 yılındaki internet balonundan ayırıyor.

YATIRIMCILAR HANGİ GÖSTERGELERİ İZLEMELİ?

Yapay zeka hisselerindeki yükselişin kalıcı olup olmadığını anlamak için uzmanlara göre üç temel gösterge öne çıkıyor.

İlk olarak şirket bilançoları yakından takip edilmeli. Güçlü gelir artışı, yüksek kâr marjları ve yapay zeka yatırımlarının finansal sonuçlara yansıması, mevcut değerlemeleri destekleyebilir.

İkinci olarak enflasyon ve faiz politikaları önem taşıyor. Enflasyonun gerilemesi ve faizlerin düşmesi büyüme hisseleri için olumlu bir ortam oluştururken, yüksek enflasyon ve sıkı para politikası teknoloji hisseleri üzerinde baskı yaratabilir.

Üçüncü olarak ise yapay zekaya yönelik talebin gerçek ekonomiye ne ölçüde yansıdığı izlenmeli. Şirketlerin yapay zekayı yalnızca yatırım aracı olarak değil, verimlilik artışı ve kârlılık sağlayan bir teknolojiye dönüştürebilmesi, rallinin geleceği açısından belirleyici olacak.

**NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR...