Yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, tedavisine Arjantin'de devam ederken, yıldız forvetin eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı polemikler yeni bir boyuta taşındı.



Daha önce ihanet ve çeşitli suçlamalarla karşı karşıya gelen iki isim, şimdi de şiddet suçlamasıyla mahkemelik oldu.

NARA'DAN ŞOK İDDİA: 'ÇOCUKLARA ŞİDDET UYGULADI'



Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile birlikte olan evliliğinden dünyaya gelen erkek çocuklarından birine Mauro Icardi tarafından şiddet uygulandığını belirterek, Icardi'nin defalarca kez çocuğun kafasına vurduğunu öne sürdü. Bu durumun okuldan gelen bir mesajla ortaya çıktığını belirten Nara, şiddet iddiasıyla ilgili olarak "Maxi Lopez ile şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınır var. Benim sınırım da çocuklarım. Küçük bir çocuğun cesaret ettiği şeyi inkar etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.



ICARDİ SUÇLAMALARI REDDETTİ



Nara'nın şiddet iddialarını reddeden Icardi, çocuklar ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu belirterek ""Onları ben büyüttüm. Bana, 'Baba' diyorlar." yanıtını verdi.