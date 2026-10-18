Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi ile tartışmalı boşandığı eşi Wanda Nara arasındaki mahkeme süreci henüz tamamlanmazken, Arjantinli sunucu aralarındaki gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Galatasaray'dan ayrılığının ardından Icardi'ye kamuoyu önünde "Git kendine bir iş bul" çağrısında bulunan Nara, bu kez yıldız golcüyü doğrudan kariyeri üzerinden hedef aldı.

Arjantin'de yayımlanan MasterChef Celebrity programının sunuculuğunu üstlenen 39 yaşındaki Nara, resmi internet mağazasının "Closet" (Gardırop) bölümünde Icardi'nin yaklaşık 10 yıl önce terlettiği Arjantin Milli Takımı formasını satışa çıkardı. İlanda yer alan "Eski futbolcu" ifadesi, futbolcunun mevcut kulüpsüz durumuna yapılan açık bir alay olarak değerlendirildi.

FİYATI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Wanda Nara'nın ikinci el kıyafetlerini sattığı platformda diğer ürünlerin fiyatları 180 bin ile 400 bin Arjantin pesosu (yaklaşık 105 - 250 Euro) arasında değişirken, Icardi'nin formasına biçilen değer şaşkınlık yarattı. Icardi'nin milli forması için yalnızca 20 bin Arjantin pesosu (güncel kurla 12 Euro'dan yani 670 TL'den daha az) talep edildi.

İlanın başlığına "Orijinal forma - Eski futbolcu. Az kullanılmış" notu düşüldü. İlandaki "az kullanılmış" ifadesi; Icardi'nin 2013-2018 yılları arasında Arjantin A Milli Takımı formasını 5 yılda yalnızca 8 kez giyip 1 gol atabilmiş olmasına ince bir gönderme olarak yorumlandı.

Formanın tanıtım metninde ise "Milli takımı desteklemek, futbol koleksiyonunuza eklemek ya da Arjantin renklerini günlük olarak taşımak için ideal" ifadeleri kullanıldı.

SEVGİLİSİNİN TİŞÖRTÜ 9 KAT DAHA PAHALI

Nara'nın mağazasında Icardi'nin formasının hemen yanında sergilenen bir diğer ürün ise olayın ardındaki kasıtlı misillemeyi gözler önüne serdi:

Wanda Nara, bir dönem ilişki yaşadığı Arjantinli rapçi L-Gante'nin ilk albümü Celda 4 temalı tişörtünü de aynı sitede satışa koydu. L-Gante'nin tişörtü için 180 bin peso (yaklaşık 105 Euro) istenirken, Icardi'nin milli formasının bunun dokuzda biri fiyata listelenmesi dikkat çekti.