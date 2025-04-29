Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile olan 10 yıllık evliliği ihanet yüzünden biten Wanda Nara, geçen aylarda "Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante'den ayrılmıştı. Nara, kendisinden yaşça küçük aşkına kısa bir süre sonra geri dönmüştü.

Wanda Nara, L-Gante ile yeniden ayrıldı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

"ERKEĞE İHTİYACIM YOK"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Wanda Nara, Brezilya'da olduğunu ifade etti ve "Yılan kolyemi çıkarmak dışında hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok" diye yazdı.