Ünlü televizyon yıldızı ve menajer, Icardi'nin eski karısı Wanda Nara'nın bu kez de Achraf Hakimi ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Nara'nın Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Hakimi ile geceyi birlikte geçirdiği iddia edildi.

HAKİMİ İDDİASI

Ajansspor'un Arjantin basınından aktardığına göre; Şampiyonlar Ligi finalinin ardından düzenlenen özel bir davete katılan ikili gece boyunca yakınlaştı. Revista dergisinin iddiasına göre, sabah saatlerinde aynı otelden ayrıldıkları öne sürülen Nara ve Hakimi’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Nara, Icardi'yle boşanmasının ardından Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamış ve kısa süre önce de bu ilişkiyi sonlandırmıştı..