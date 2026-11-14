Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın sevgilisi Martin Migueles arasında Icardi'nin evinde yaşanan gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı. Arjantin medyasında yer alan videoda ikilinin çok sayıda polis memurunun önünde sert bir sözlü tartışma yaşadığı görüldü.

Görüntülerde Icardi'nin karşısına geçen Migueles, "Sen de aynısını yapardın, değil mi?" diye sordu. Icardi ise bu soruya, "Öyleyse gidip şikayette bulunsun. Hakim kararıyla gelsin, ben de teslim edeyim" yanıtını verdi.

'BENİMLE UĞRAŞACAK GÜCÜN YOK MAURO'

Migueles'in kendisine saygı gösterilmesini istemesi ve art arda uyarılarda bulunmasıyla tartışma büyüdü. Artık çocuk olmadığını söyleyen Migueles, Icardi'den saygısızlık etmemesini istedi ve "Benimle uğraşacak gücün yok Mauro" dedi.

Kendisini L-Gante ya da Maxi López ile bir tutmaması gerektiğini söyleyen Migueles, bunun yalnızca bir uyarı olduğunu belirtti. Migueles, sözlerini "Ağzını burnunu dağıtırım" tehdidiyle bitirdi.