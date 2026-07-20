ABD'de federal bir yargıç, Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi yaklaşık 110 milyar dolarlık anlaşmayla satın alma sürecinin tamamlanmasını geçici olarak durdurdu. Oakland'daki federal mahkemede görev yapan Bölge Yargıcı Araceli Martinez-Olguin, birleşme işlemlerinin 14 gün boyunca askıya alınmasına hükmetti.

12 EYALET DAVA AÇMIŞTI

Karar, California öncülüğünde aralarında Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ve Washington'un da bulunduğu 12 eyaletin açtığı davanın ardından geldi. Eyaletler, birleşmenin film ve televizyon sektöründeki rekabeti zayıflatacağını, sinema salonları, yayın dağıtıcıları ve tüketiciler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını öne sürüyor.

Dava dosyasında, birleşmenin gerçekleşmesi halinde kurulacak yeni şirketin ABD'deki sinema filmi pazarının yaklaşık üçte birini, temel kablolu televizyon yayınlarının da benzer oranda kontrol edeceği iddia edildi. Bu nedenle davacı eyaletler, mahkemenin nihai kararına kadar işlemin tamamlanmasının engellenmesini talep etmişti.

Satın alma süreci, Paramount'un Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery için yaklaşık 108,4 milyar dolar değerinde teklif sunmasıyla başladı. Şirket daha sonra teklifini hisse başına 31 dolara yükselterek revize etti. Bu gelişmenin ardından daha önce Warner Bros. Discovery ile satın alma anlaşmasına varan Netflix teklifini artırmayacağını açıklayarak süreçten çekildi.

Paramount ile Warner Bros. Discovery arasındaki birleşme anlaşması şubat ayında kesinleşirken, ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi haziran ayında planlanan satın almanın rekabet kurallarını ihlal etmeyeceği yönünde değerlendirme yapmıştı. Ancak son mahkeme kararıyla birleşme süreci geçici olarak durdurulmuş oldu.