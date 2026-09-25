Yarım yüzyılı aşkın süredir Berkshire Hathaway'in başkanlığını yürüten Warren Buffett, bu ay görevinden ayrılacağını ve yönetimi oğlu Howard Buffett'a devredeceğini açıkladı.

Buffett, geçiş sürecini duyurduğu hissedar mektubunda, CEO Greg Abel'e duyduğu tam güveni vurgularken yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdüreceğini belirtti.

Mektubunda, yatırım dünyasındaki uzun kariyerini ve felsefesini özetleyen dikkat çekici bir mesaja da yer verdi: Zaman, sahip olduğumuz en değerli kaynak.

Buffett, veda mektubunda 96. doğum gününü geride bıraktığını ve artık hayatının son dönemine geldiğini fark ettiğini yazdı. Bu düşüncesini, "Zamanın babası her zaman kazanır" sözleriyle ifade etti.

4 kelimelik bu mesaj, hayatın sınırlı olduğuna dair hüzünlü bir hatırlatma olmasının yanı sıra Buffett'ın uzun vadeli yatırım anlayışını da yansıtıyor.

Creative Planning'in 2025 verilerine göre Buffett, yaklaşık 160 milyar dolarlık servetinin yüzde 98'ini 65 yaşından sonra elde etti.

Buffett'ın yatırım yaklaşımında uzun süre boyunca elde tutmanın ve bileşik getirinin önemli bir yeri bulunuyor.

Bileşik getiri, elde edilen kazancın yeniden yatırıma yönlendirilmesiyle yatırımın zaman içinde giderek daha hızlı büyümesini sağlayabiliyor.

Örneğin, her ay 200 dolar yatırım yapan ve yatırımlarından yıllık ortalama yüzde 10 getiri elde eden bir yatırımcının birikimi, zaman uzadıkça önemli ölçüde artabiliyor.

Servet birikimi özellikle ilk yıllarda yavaş ilerleyebilir, ancak yatırım süresi uzadıkça, elde edilen getirilerin de yeniden yatırıma dönüşmesi büyümeyi hızlandırabilir. Bu nedenle Buffett'ın mesajının temelinde yalnızca yatırım miktarı değil, yatırıma ayrılan zamanın da önemli bir unsur olduğu düşüncesi yatıyor.

Not: Burada yer alan bilgiler efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın felsefesini içermekte olup, kişisel yatırım tavsiyesi veya yönlendirme niteliği taşımamaktadır.