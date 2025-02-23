Buffett’in mektubunda, Berkshire Hathaway’in geçen yıl 26.8 milyar dolar vergi ödediği bilgisi yer aldı. Amerikalı yatırımcı, “Amca Sam… Bunu akıllıca harca. Akıllıca harca. Hayatta kötü şans çeken ve bunda hiçbir suçu olmayan birçok insana iyi bak. Onlar daha iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, istikrarlı bir para birimi için hükümetin akıllıca ve dikkatli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Buffett, bu konuda yetkililerin sorumluluklarını hatırlattı. Finans uzmanı Cathy Seifert, Buffett’in mesajının “çok ince ama güçlü bir mesaj” olduğunu belirtti.

Berkshire Hathaway’in 2024 yılı işletme kazançları, bir önceki yıla göre %70 oranında artış gösterdi. Şirketin son dönemde yaptığı hisse satışları ve nakit birikimi ise dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Şirket, 2023 yılında elinde tuttuğu nakit rezervini neredeyse ikiye katlayarak 334.2 milyar dolara yükseltti. Bu rekor seviyeye, özellikle Apple ve Bank of America hisselerinin büyük bir kısmını satmasının ardından ulaşıldı.

Buffett’in yatırım stratejisi, piyasalar ve ekonomi üzerindeki geniş etkisi nedeniyle yakından takip ediliyor. Uzmanlar, Berkshire Hathaway’in bu kadar yüksek bir nakit rezervi tutmasının, gelecekte büyük bir yatırım hamlesine işaret edebileceğini belirtiyor.