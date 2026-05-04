ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından Beyaz Saray kompleksi kısa süreliğine kapatıldı; bu kapsamda giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu. Bununla birlikte Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladı. SALDIRGAN VURULDU, DURUMU İYİ Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada saldırganın, kolluk kuvvetlerince vurulduğu aktarıldı. 7News DC'de yer alan habere göre vurulan kişinin yetişkin bir erkek olduğu, hastaneye kaldırıldığı ve bilincinin açık olduğu ifade edildi. Olayın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yapacağı konuşmanın hemen öncesinde gerçekleştiği bildirildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.