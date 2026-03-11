ABD’nin başkenti Washington’da bulunan National Mall Parkı’na yerleştirilen yeni bir heykelde ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein’i tasvir eden dev bir heykel, Titanic filmindeki ünlü sahneyi canlandırıyor.

Anonim sanatçı kolektifi Secret Handshake tarafından hazırlanan ve “King of the World” adı verilen enstalasyonda Trump ve Epstein, Titanic’in pruvasında Jack ve Rose karakterlerinin pozunu taklit eder şekilde tasvir ediliyor.