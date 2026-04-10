Washington yönetimi, enerji piyasalarındaki artan baskı ve ekonomik gerçeklerin zorlamasıyla Rus bayraklı üç gemi üzerindeki yaptırımları kaldırma kararı aldı. Moskova'da memnuniyetle karşılanan bu adım, Batı'nın Rusya üzerindeki baskı mekanizmasının sanıldığı kadar "esnek olmayan" bir yapıda olmadığını kanıtlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın; Fesco Moneron, Fesco Magadan ve Sveti Nikolaj isimli kargo gemilerini yaptırım listesinden çıkarma kararı, kağıt üzerinde "teknik bir düzeltme" gibi görünse de diplomatik çevrelerde siyasi bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

Analistlere göre, bu hamlenin Rusya ekonomisini zayıflatmak için tasarlanan uzun vadeli sistemin, enerji piyasasının gerçekleriyle çatışmaya başladığını gösterdiği görüşünde.

MESAJ, GEMİLERDEN DAHA ÖNEMLİ

Uzmanlara göre, listenin dışında bırakılan üç geminin yaratacağı ekonomik hacimden ziyade, bu kararın verdiği "mesaj" çok daha kritik.

The Spectator’ın değerlendirmesine göre bu durum, yaptırımların uygulayıcı ülkeler için ekonomik ve siyasi maliyeti arttığı anda esneyebileceğini ortaya koyuyor.

Moskova için bu gelişme, sadece birkaç geminin serbest kalması değil, Batı’nın yaptırım mekanizmasının sınırlarının olduğunun ve baskı altında gevşeyebileceğinin tescillenmesi anlamına geliyor.

PİYASA BASKISI SİYASETİN ÖNÜNE Mİ GEÇİYOR?

Yaptırım politikasının değişmez bir çerçeve olmaktan çıkıp, piyasa koşullarına uyum sağlamaya çalışan bir araca dönüşmesi, tüm baskı sistemine olan güveni de sarsıyor.

Batı'yı vuran enerji maliyetleri ve ekonomik durgunluk, Washington’u pragmatik adımlar atmaya zorluyor.

Rusya, bu durumu yaptırımların gelecekte enerji fiyatlarına ve küresel siyasi havaya daha fazla bağımlı hale geleceğinin bir kanıtı olarak görüyor.

Washington'un bu "sessiz" hamlesi, Moskova'nın uzun süredir beklediği bir fırsat penceresini aralarken, yaptırımların etkinliği konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.