Ukrayna Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, ordunun operasyonlarında yararlandığı Elon Musk'a ait uydu sisteminin hızının iki haftalık kısıtlamanın ardından tamamen eski haline döndüğünü duyurdu.

Uygulanan hız sınırlamaları, Ukrayna ordusunun Rus saldırı dronlarını havada önlemek için kendi dronlarını devreye sokmasını ve cephe hattındaki birliklere insansız hava araçlarıyla ikmal ulaştırmasını kısıtlamıştı.

Söz konusu kısıtlamalar, Trump yönetimi ile Ukrayna hükümeti arasında son dönemde yaşanan krizin merkezinde yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hız kısıtlamalarını Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmayı reddetmesi gerekçesiyle Başkan Trump ve Musk tarafından uygulanan bir misilleme olarak değerlendirdi.

Ortaya çıkan süreç her iki partiden gelen eleştirilere ve baskılara yol açarken, Beyaz Saray ile SpaceX kurucusu ve CEO'su Musk arasında karşılıklı suçlamaların gündeme gelmesine neden oldu.

Ukrayna ordusu keşif ve önleme dronlarını yönlendirmek için SpaceX'in Starlink sistemini kullanıyor; sistemin tam kapasiteyle çalışmaması ise Kiev'in istihbarat toplama, önleme İHAkullanma ve Rusya'ya karşı uzun menzilli saldırı düzenleme kabiliyetini doğrudan sekteye uğratıyor.