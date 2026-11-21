ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Kanada ile savunma ilişkilerine yeni sınırlamalar getirdiği öne sürüldü. Washington Post’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hegseth, hafta içinde bu yönde bir not yayımladı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, notun Kanadalılar tarafından “yüzlerine bir tokat” olarak algılanacağını ve iki ülke ilişkilerinin daha da gerileceğini savundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, Washington Post’a yaptığı açıklamada, Kanada ile yürütülen işbirliklerinin ABD’nin somut savunma hedeflerine katkıda bulunmasını sağlamak için adımlar attıklarını belirtti.

Parnell, söz konusu notun savunma istihbaratı paylaşımını veya NATO ve Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) aracılığıyla yürütülen işbirliğini etkilemeyeceğini söyledi.

Gizli olduğu belirtilen notun bakanlıkta hangi düzeyde dolaşıma sokulduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi.