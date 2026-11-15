Dünyaca ünlü The Washington Post gazetesi, Türkiye'nin saklı kalmış tarihi köşelerinden biri olan Kapadokya bölgesinde Aksaray'ın ilçesi Güzelyurt'u okuyucularına tanıttı. Kapadokya'nın kırsal sınırında, Ihlara Vadisi'nin hemen ucunda yer alan bu kasaba; tarihi husumetleri geride bırakıp barış içinde yaşamış kültürlerin, bozulmamış geleneklerin ve samimi Anadolu insanının harmanlandığı eşsiz bir merkez olarak nitelendirildi.

KÜLTÜRLERİN VE TARİHİN EŞSİZ UYUMU

Yazısında Güzelyurt'u İç Anadolu'nun bu tuhaf ve bir o kadar da büyüleyici köşesindeki en favori keşiflerinden biri olarak tanımlayan Rick Steves, kasabanın Türkiye'de tarihi olarak Rumların, Türklerin, Kürtlerin ve Bulgarların barış içinde yaşadığı bir yer olarak bilindiğine dikkat çekti. Kasabanın kalbindeki küçük ve modern pazar yerinde, din ve devlet işlerinin ayrılması gerektiğinde ısrar eden modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün büstünün yükseldiğini belirten yazar; meydanın ince belli bardaklarda tatlı çaylarını yudumlayan ve neşeyle tavla oynayan insanlarla dolu olduğunu aktardı. Yazar ayrıca, tavlanın yerel halkla iletişim kurmak için harika bir yol olduğunu belirterek, "Oynamayı bilmeseniz bile sorun değil; duraksadığınızda muhtemelen biri sizin yerinize hamle yapacaktır" ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİME DİRENEN KÜLTÜREL BİR MİRAS

Bunun gibi küçük kasabaların, değişime direnerek hassas gelenekleri canlı tutan ve yerel dokuyu koruyan "kültürel birer saklama kutusu" olduğunu belirten Steves, yüzyıllardır çok az değişen sokaklarda dolaşırken köyün seslerine kulak verdiğini ifade etti. Bu durumu "Günlük yaşamın zamansız beyaz gürültüsü; oynayan çocuklar, sohbet eden komşular, cıvıldayan kuşlar, öten horozlar ve keçileri kovalayan çobanlar..." sözleriyle betimleyen ABD'li yazar, sarp bir vadiye indiğinde kartal kemiğinden oyulmuş, adeta İncil'deki dönemleri andıran antik bir kaval çalan küçük bir çocukla karşılaştığı o otantik anları okurlarıyla paylaştı.

MÜBADELEDEN GÜNÜMÜZE: KİLİSEDEN CAMİYE DÖNÜŞEN TARİH

Vadinin karşı yamacına tırmandığında 16 asır önce keşişlerin kayalıklara inşa ettiği manastırların volkanik kayalarla bir bütünmüş gibi göründüğünü aktaran Steves, kasabanın tarihi mirasına da ışık tuttu. 385 yılında inşa edilen St. Gregorius Kilisesi'ne (Büyük Kilise Camii) değinen yazar, bölgenin bir zamanlar ağırlıklı olarak Rum nüfusa ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Haberde, 1920'lerde Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen büyük nüfus mübadelesiyle birlikte bölgedeki Hristiyanların Yunanistan'a, Yunanistan'daki Müslümanların ise Türkiye'ye göç ettiği, böylece Güzelyurt'taki tarihi kilisenin bugün tek minareli bir cami olarak hizmet vermeye devam ettiği vurgulandı.

"MİMARİ BAKLAVAYI BİR ARADA TUTAN BAL"

Yamaçlardan yükselen mimari çeşitliliğe; mağara evlere, Selçuklu kemerlerine, Osmanlı cephelerine ve çifte minareli 20. yüzyıl cami kubbelerine dikkat çekilen haberde, yamaçta beyaz taşlarla yazılmış "G-Ü-Z-E-L-Y-U-R-T" yazısı ve ufku süsleyen karlı Hasan Dağı'nın ihtişamlı manzarası resmedildi.

Yazısının sonunda, kasaba dışında koyun güden bir baba ile evde annesinin yanında oturan oğlunun karşılıklı kaval çalarak haberleştiği etkileyici Anadolu geleneğine değinen Steves, The Washington Post'taki haberini şu çarpıcı sözlerle noktaladı:

"Bu yamaçtan manzarayı izlerken, bu mimari baklavayı bir arada tutan balın, burada yaşayan insanlar ve değer verdikleri gelenekler olduğunu hayretle fark ediyorum. Belki her ziyaretçi burayı özellikle güzel bulmayabilir ama buraya 'evim' diyen insanlar burayı tam da böyle görüyor. Başka hiçbir yerde yaşayamazlar. Onlar için ve benim için burası kelimenin tam anlamıyla bir 'Güzel Yurt'."