Kanada'da haftalardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarından yükselen yoğun duman, rüzgarın etkisiyle ABD'nin geniş bir bölümünü etkisi altına aldı. Başkent Washington DC'nin yanı sıra New York, Chicago ve Detroit gibi büyük kentlerde hava kalitesi ciddi şekilde bozulurken, milyonlarca kişiye sağlık uyarısı yapıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ ÇOK AZALDI

Yoğun duman nedeniyle Washington DC'de Kongre Binası ve Washington Anıtı gibi simge yapılar görüş mesafesinin azalmasına neden olan gri bir tabakanın altında kaldı. Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Bazı açık hava etkinlikleri ile spor organizasyonları da olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

METEORLOJİDEN MASKE TAVSİYESİ

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu beklenen yağışların hava kalitesinde kısmi iyileşme sağlayabileceğini belirtirken, vatandaşlara N95 maske kullanmaları ve mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları tavsiye edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kanada'yı orman yangınlarını önleyememekle suçladı. Trump, ABD'nin "kirli ve sağlıksız hava" nedeniyle milyarlarca dolarlık ekonomik zarara uğradığını öne sürerek, bu maliyetin Kanada'ya uygulanan mevcut gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi. Trump ayrıca konuyu Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşeceğini ifade etti.

Kanada hükümeti ise suçlamalara tepki gösterdi. Acil Durum Hazırlık Bakanı Eleanor Olszewski, yangınlarla mücadele için yaklaşık 12 milyar Kanada doları yatırım yapıldığını belirterek, iki ülkenin uzun yıllardır yangın söndürme konusunda iş birliği içinde çalıştığını vurguladı. Ontario yönetimi de yeni yangın söndürme uçaklarının devreye alınacağını açıklayarak ortak mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Kanada genelinde yüzlerce orman yangını etkisini sürdürürken, önemli bir bölümünün halen kontrol altına alınamadığı belirtiliyor. Yangınlar nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilirken, binlerce kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Uzmanlar, sıcak hava dalgaları ve kuraklığın bu yılki yangın sezonunu önceki yıllara göre daha ağır hale getirdiğine dikkat çekiyor.