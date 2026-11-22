ABD'nin ilk başkanı George Washington'ın çerçeve içindeki bir bukle saçı, 21 Kasım'da düzenlenen açık artırmada 4 bin dolara (202 bin TL) satıldı. Satışı gerçekleştiren Richmond Auctions müzayede şirketi, alıcının kimliğini açıklamadı.

Müzayede şirketinin verdiği bilgiye göre saçın ilk sahibi, Washington'ı 1799 yılındaki ölümünden kısa süre önce bir akşam yemeğinde ağırlayan John Gadsby'ydi. Saç, daha sonra Gadsby'nin soyundan bir kişi tarafından koleksiyoncu John K. Lattimer'a satıldı.

PORTRESİNİN ALTINA ASTIRMIŞ

Richmond Auctions'ın internet sitesinde, Gadsby'nin torunu Julia Ten Eyck McBlair'ın 1928'de yaptığı açıklamaya da yer verildi. McBlair, büyükbabasının Washington'ın saçına, aralarındaki son dönem dostluğu ve yakınlığı nedeniyle sahip olduğunu anlattı.

McBlair'ın aktardığına göre Gadsby, saçı çerçeveleterek Washington'daki evlerinde General Washington portresinin altına astırdı.

ÜÇ TEL SAÇI YAKLAŞIK 40 BİN DOLARA SATILMIŞTI

BBC'nin haberine göre, Washington'ın bir madalyon içinde saklanan üç tel saçı da 2021'de yaklaşık 40 bin dolara satılmıştı. Bu saçların, Washington'ın ölümüne yakın bir zamanda ya da ölümünden sonra alındığı tahmin ediliyor.

Washington'a ait başka saç örneklerinin de korunduğu, bunlardan en az 50'sinin bugün müze olan eski konutu Mount Vernon'daki bir koleksiyonda saklandığı belirtiliyor.

Washington'ın, Britanya'ya karşı savaşmak üzere Kıta Ordusu için asker istediği 1776 tarihli imzalı mektubu da temmuz ayında 109 bin 800 dolara alıcı bulmuştu.

Bağımsızlık Savaşı'nda Amerikan güçlerine başkomutanlık yapan Washington, 30 Nisan 1789 ile 20 Ocak 1797 arasında iki dönem üst üste ABD başkanlığı yaptı.