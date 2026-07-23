FENERBAHÇE, Aston Villa’nın golcüsü Ollie Watkins transferinde yenge engeline takıldı. 30 yaşındaki Ellie, Dünya Kupası boyunca eşini destekledi ve sürekli seyahat etmek zorunda kaldı. Yorgunluk ve yaşanan stresin ardından Yenge Ellie, eşi Ollie, çocukları Amara (5) ve Marley (3) ile birlikte tropikal bir cennette tatile çıktı.

TATİL dönüşü Watkins’le Fenerli olması için yüz yüze görüşme yapılacak. Tabii bunun için öncelikle 40 milyon Euro isteyen Aston Villa’nın indirimi kabul etmesi gerekecek. İngiliz golcüye ise 10 milyon Euro’dan üç yıllık sözleşme önerildi. Aston Villa, Nicholas Jackson’ın transferinin ardından Watkins’in satışına sıcak bakıyor