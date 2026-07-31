Sözcü TV'ye konuk olan Sözcü yazarı Mahmut Aydoğmuş, Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde kritik değerlendirmelerde bulundu.

Öncü gösterge kabul edilen Web TÜFE verilerine göre aylık enflasyonun %1,95 seviyesinde beklendiğini belirten Aydoğmuş, yaz aylarındaki mevsimsel düşüş beklentisinin boşa çıktığını ifade etti.

23 bin 552 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının daha birinci ayı dolmadan 552 lira eridiğini vurgulayan Aydoğmuş, gıdadan sağlığa yaşanan fiyat artışlarının vatandaşın bütçesini yakmaya devam ettiğini söyledi.

MUTFAKTAKİ YANGIN MEVSİMİ DİNMİYOR

Merkez Bankası'nın yaz aylarında mevsimsel etkilerle enflasyonda düşüş yaşanacağı öngörüsünün sahaya yansımadığını belirten Mahmut Aydoğmuş, gıda ürünlerindeki fahiş artışları somut örneklerle açıkladı. Yaz ayında olunmasına rağmen çarliston biberin %104, dolma biberin %43 ve kavunun %21 oranında zamlandığına dikkat çeken Aydoğmuş, kuru soğandaki yıllık artışın ise %178'e ulaştığını belirtti.

MUAYENE VE İNTERNET ZAMMINI DA PETROLE Mİ BAĞLAYACAĞIZ?

Türkiye'de enflasyonu tek bir nedene bağlama eğilimi olduğunu eleştiren Aydoğmuş, ulaştırma, sağlık ve hizmet sektöründeki artışları şu sözlerle sorguladı:

"Uzman doktor muayene ücreti %51 artmış durumda, bunu da mı petrole bağlayacağız? İnternet ücreti %18 artmış, bu da mı petrolle alakalı? Otoban geçiş ücretleri %17, köprü geçiş ücretleri ise %10,60 oranında artış gösterdi. Bu artışların temel sebebi petrol veya dış etkenler olamaz."

VATANDAŞIN HİSSETTİĞİ ENFLASYON NEDEN DAHA YÜKSEK?

Vatandaşın hissettiği enflasyon ile açıklanan rakamlar arasındaki makasın açılma nedenini temel harcama kalemlerindeki tırmanışa bağlayan Aydoğmuş, eğitim, sağlık, ulaştırma, konut ve gıda gruplarının bütçe içerisindeki ağırlığına değindi.

Aylık %1,95 olarak tahmin edilen enflasyon beklentisinin detaylarını paylaşan Aydoğmuş; temel harcama grubundan 4 kalemin bu beklentinin üzerinde, sadece 1 kalemin (gıda) beklentinin altında kaldığını belirtti.

Aylık bazda sağlık harcamalarının %10 gibi yüksek bir oranda arttığına dikkat çekerek mevcut tabloyla ekonomik dengenin nasıl kurulacağının belirsiz olduğunu ifade etti.

Öncü veriler ışığında önümüzdeki dönemin ekonomik açıdan zorlu geçeceğine işaret eden Mahmut Aydoğmuş, "Bu yaz elbette yine sıcak geçecek; ancak havalardan dolayı değil, enflasyonun ve hayat pahalılığının sıcaklığı nedeniyle sıcak geçecek" diyerek değerlendirmelerini tamamladı.