Türkiye'nin otomotiv yan sanayiinde 69 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve sektörün köklü firmalarından olan Weger, ekonomik darboğaza girdi.

Bunun üzerine iflas koruma için Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirkete, 10 Nisan'dan itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Koruma kapsamında şirketin mali yapısının yeniden yapılandırılma süreci için üç kişilik de konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Konkordato sürecine ilişkin davanın ön inceleme duruşması da 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

DİĞER ŞİRKETLER DE KONKORDATODA

Weger Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin patronu Yunus Emre Tutan ile diğer iki şirketi için de konkordato talebinde bulunulmuştu.

1956'DA KÜÇÜK ATÖLYE OLARAK KURULDU

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, Tutanlar Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. ismiyle Ankara’da 1956'da kuruldu. Ağır vasıtalar ile binek araçlara yönelik yedek parça üretimi gerçekleştiren Weger, yıllar içinde ihracat kapasitesini artırarak 40’tan fazla ülkeye parça gönderdi. Şirket, 2020 yılında "Weger" markası ile kurumsal kimliğini yeniledi.