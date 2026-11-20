NBA'de gecenin öne çıkan karşılaşmalarından birinde San Antonio Spurs, sahasında ağırladığı LA Clippers karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak parkeden 124-112'lik galibiyetle ayrıldı. Fransız süperstar Victor Wembanyama, bu sezon 7. kez 30 sayı barajını aşarak takımını sırtlayan isim oldu. Karşılaşmayı 32 sayı, 11 ribaunt ve 3 asistle tamamlayan genç yıldız, hem boyalı alandaki hakimiyeti hem de skor üretkenliğiyle galibiyetin mimarı oldu.

Spurs cephesinde gecenin bir diğer parlayan ismi Stephon Castle ise 21 sayı ve 12 asistle etkileyici bir double-double performansına imza attı. Julian Champagnie'nin 20 sayılık kritik katkısı da San Antonio temsilcisinin rahat bir galibiyet almasında önemli rol oynadı. Konuk ekip LA Clippers'ta ise Brook Lopez ve Darius Garland'ın 23'er sayısı ile Max Strus'ın 18 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

ESKİ TAKIMINA ACIMADI

Gecenin son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan mücadelesinde New York Knicks, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 102-99 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini hanesine yazdırdı. Dokuz sezon boyunca formasını terlettiği eski takımı Timberwolves'a karşı parkeye çıkan Karl-Anthony Towns; 22 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ve 3 blokluk çok yönlü performansıyla geceye damgasını vurdu. Knicks'te Jalen Brunson 21 sayı ve 7 asistle hücumu yönlendirirken, OG Anunoby 15 sayı ve 7 ribauntla galibiyete destek verdi.

Ev sahibi Minnesota Timberwolves'ta Jonathan Kuminga 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Jaden McDaniels 17 sayı üretti. Mücadeleyi 15 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle triple-double sınırında tamamlayan LaMelo Ball'un son saniyelerde skoru eşitlemek için gönderdiği üç sayılık atış potadan dönünce, kazanan taraf New York Knicks oldu.